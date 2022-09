Mand frifundet for hæleri af Britta Nielsens Land Rover

En 29-årig mand er mandag ved Retten på Frederiksberg blevet frifundet i en udløber af en stor svindelsag om bedrageri mod den danske stat.

I hovedsagen blev Britta Nielsen i februar 2020 idømt seks et halvt års fængsel for som ansat i Socialstyrelsen gennem 25 år at have overført 117 millioner kroner til sig selv.

For de mange penge blev der blandt andet købt en bil af mærket Land Rover, og anklagemyndigheden har forsøgt at få en 29-årig mand dømt for hæleri af bilen.

Ifølge sagens anklageskrift medvirkede han til at sikre og skjule udbytte fra Britta Nielsens bedragerier ved at lade sig registrere som ejer af bilen. Og Bagmandspolitiet, som nu hører under National Enhed for Særlig Kriminalitet, mente sågar, at der var tale om hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Men Retten på Frederiksberg har ikke ladet sig overbevise om mandens skyld af de beviser, som er fremlagt under sagen. Han er derfor blevet frifundet, oplyser Retten på Frederiksberg mandag.

I forbindelse med Britta Nielsens svindel blev hendes tre børn også dømt. De blev dømt for groft hæleri, da de havde modtaget værdier, som stammede fra morens svindel. I oktober sidste år fik de mellem to og fire års fængsel i Østre Landsret.

