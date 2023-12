Mand i 20'erne stukket ned i boligområde på Vestegnen

En mand er tirsdag aften blevet stukket ned i et boligområde i Ishøj, nærmere betegnet på Gildbrovej.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Der er tale om en mand i begyndelsen af 20'erne, som er blevet stukket flere gange i benet af et eller flere våben, siger vagtchef Brian Holm.

Manden er blevet kørt på hospitalet. Han er uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

Ifølge den unge mand står flere personer bag knivstikkeriet.

- Han siger selv, at det er en masse mennesker, der har overfaldet ham. Men på nuværende tidspunkt har vi ingen muligheder for at få det bekræftet.

- Så vi vil selvfølgelig gerne høre fra folk, der kan have set overfaldet, siger Brian Holm.

Politiet fik anmeldelsen klokken 21.56 og er omkring midnat fortsat til stede på Gildbrovej omkring nummer 42 for at undersøge overfaldet.

/ritzau/