Mand i 50'erne anholdt og sigtet for drab på kvinde i Slagelse

En kvinde i 50'erne blev mandag fundet død i et parcelhus i Slagelse. Politiet har sigtet en mand for drab.

En mand i 50'erne er blevet anholdt og sigtet for drab, efter en kvinde mandag er blevet fundet død i et parcelhus i Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

De pårørende er blevet underrettet mandag aften.

Politiet blev tilkaldt klokken 15.30 med den melding, at der muligvis var sket en forbrydelse i det omtalte parcelhus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyser Kim Kliver politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, til avisen.

- Politiet kommer frem, og vi finder liget af en dræbt kvinde i 50'erne. I umiddelbar forlængelse anholder vi en mandsperson også i 50'erne et andet sted i byen.

- Det er vores opfattelse, at den mand kan mistænkes for at have dræbt den pågældende kvinde, siger han.

Relationen mellem den anholdte og dræbte kendes ikke.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved sigtet for drab tirsdag.

Et stort politiopbud har været rapporteret af flere medier i løbet af eftermiddagen ved parcelhuset, der ligger på en villavej i det nordvestlige Slagelse.

Hundepatruljer og teknikere har brugt den sene eftermiddag og aften på at lave omfattende undersøgelser, som nu skal behandles.

Det oplyser politiet, der på nuværende tidspunkt ikke har yderligere detaljer.

/ritzau/