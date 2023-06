Mand i 70'erne i kritisk tilstand efter overfald i Odense

En mand i 70-årsalderen er i kritisk tilstand efter et overfald med et stikvåben onsdag over middag.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen klokken 13.16 og rykkede ud til Lisesmindevej i Odense, hvor både den formodede gerningsmand og den forurettede befandt sig. Begge er mænd i 70'erne, der bor i Odense Kommune.

Den formodede gerningsmand blev anholdt på stedet.

De pårørende til manden, der er blevet stukket ned, er underrettet om overfaldet.

Episoden vurderes ikke at være banderelateret, skriver Fyns Politi, der efterforsker hændelsen.

/ritzau/