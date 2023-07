Mand i sort bil bakkede hen til piger og tilbød slik

En uidentificeret mand i en sort bil - muligvis en Audi - tilbød søndag slik til to piger i Randers, og nu arbejder Østjyllands Politi på at finde frem til manden.

I den forbindelse er politiet blandt andet interesseret i at få kontakt til et ægtepar, som fulgte pigerne hjem til deres forældre efter episoden med manden i bilen.

Søndag eftermiddag gik en niårig pige og hendes veninde på Brødregade i Randers C, da en sort personbil kørte forbi dem.

Bilen stoppede op og bakkede tilbage til pigerne, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Føreren af bilen stak hånden ud af bilens vindue og tilbød pigerne slik.

Et ægtepar, som overværede episoden, tog kontakt til pigerne og fulgte dem hjem til deres forældre, som anmeldte sagen til Østjyllands Politi. Anmeldelsen blev modtaget søndag klokken 17.08.

Østjyllands Politi er ikke klar over, hvem ægteparret er, men vil gerne i kontakt med dem. Også andre eventuelle vidner bedes henvende sig til politiet.

Politiet kommer desuden med en opfordring til manden i den sorte bil om at henvende sig til politiet, der ønsker at høre nærmere om, hvad hans hensigt med at tage kontakt til pigerne var.

Bilen beskrives som en sort personbil, muligvis en Audi. Der kan være tale om en elbil, da der umiddelbart ikke har været nogen motorstøj. Dette er dog usikkert.

Føreren af bilen beskrives som en engelsktalende mand med mørk hud og mørkt skæg.

