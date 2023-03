Mand idømt fem år: Ekskærester har fået angst efter psykisk vold

To kvinder har fået angst og PTSD-symptomer efter begge at have været kærester med en 33-årig mand fra Herning, som udsatte dem for psykisk vold.

Fredag har Retten i Herning idømt manden fem års fængsel for den psykiske vold samt vold og trusler. Desuden voldtog han den ene af kvinderne tre gange.

Den kvinde, som han også har voldtaget, var han kæreste med i perioder fra 2014 til 2022. Desuden har de to et barn sammen.

Hun er blevet sygemeldt med posttraumatisk stress (PTSD) og angst efter den psykiske vold, der skulle styre hende.

Ifølge anklageskriftet fandt den psykiske vold mod hende sted på tidspunkter i september 2019 til marts 2022.

Den 33-årige kontrollerede hende ved at gennemgå hendes mobiltelefon og svare på hendes beskeder fra familie og venner, lyder det i anklageskriftet. Han skal også have tvunget hende til at stoppe med at tage p-piller.

Desuden var han tiltalt for at kalde hende "luder" og "grim" samt fordreje situationer, hvor han var voldelig over for hende, så hun opfattede det som selvforskyldt.

Den anden ekskæreste var han ifølge anklageskriftet psykisk voldelig over for gennem cirka et år fra 2020 til 2021.

Han bestemte ifølge anklageskriftet blandt andet, hvilket tøj hun skulle have på, hvornår hun skulle gå i bad og fratog hendes mobiltelefon.

Hun har også fået PTSD-symptomer og svær angst som følge af den psykiske vold.

Den 33-årige mand blev anholdt 27. marts sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden.

Foruden fængselsstraffen skal han betale erstatning til kvinderne. Ifølge Herning Folkeblad er erstatningen på 200.000 kroner til den ene og godt 76.000 kroner til den anden kvinde.

Sagen slutter ikke med fredagens dom. Manden har anket til landsretten.

/ritzau/