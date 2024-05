Mand fik omstillet hundredvis af opkald til lægevagt til sig selv

En 42-årig mand er ved Retten i Randers onsdag blevet dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling i en sag om omfattende bedrageri.

Det oplyser mandens advokat, Anders Borregaard Vinther, til Ritzau.

Den 42-årige modtog sin dom og vil dermed ikke anke til landsretten, siger advokaten.

Manden, der er bosiddende i Norddjurs Kommune, var ifølge anklageskriftet tiltalt for "uberettiget udøvelse af offentlig myndighed" og for forskellige former for bedrageri.

Han har blandt andet formået at få viderestillet en lang række opkald til sig selv, hvor almindelige danskere troede, at de ringede til enten Psykiatrifonden eller Region Midtjyllands lægevagt.

Ifølge anklageskriftet blev 32 opkald til Psykiatrifonden viderestillet og 279 opkald til regionen - herunder en stor del til lægevagten.

- Det er jo en lang sag, som havde start helt tilbage i 2019, der endelig finder sin afslutning, siger advokat Anders Borregaard Vinther.

- Men det er selvfølgelig ærgerligt, at der sker en domfældelse, når han nu har påstået sig frifundet, fortsætter han.

Den 42-årige har blandt andet også udgivet sig for at være ansat i Region Hovedstaden og på den måde bestilt og fået leveret en bærbar computer fra Elgiganten, der kostede 21.500 kroner.

Han har også faktureret Københavns Kommune for en udgift på fem ambulancekørsler til en samlet værdi af 50.000 kroner.

Det er sket igennem en virksomhed, han havde etableret på sin hjemadresse.

Beløbet blev i retten dog korrigeret til 30.000 kroner, og manden blev frifundet i to ud af i alt otte tiltalepunkter fra anklageskriftet.

- For min klients synsvinkel var det trods alt tilfredsstillende at blive frikendt for de to punkter, lyder det fra mandens advokat.

Der var fra anklagerens side nedlagt påstand om, at der fastsættes en længstetid for behandling på fem år. Den påstand fulgte retten.

