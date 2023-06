Mand idømt tre års fængsel for at narre ældre for millioner

En 20-årig mand er ved Retten i Glostrup blevet idømt tre års fængsel for bedrageri mod en række ældre personer.

Det oplyser anklager Jeanni Andreeva til Ritzau.

Den 20-årige ringede til de ældre og udgav sig for at være fra politiet. I den forbindelse fik han de ældre til at overføre penge til konti, som han havde adgang til.

Anklagemyndigheden havde krævet, at manden skulle idømmes tre års fængsel. Og netop det, at manden udgav sig for at være fra politiet, var med til at præge strafudmålingen, fortæller Jeanni Andreeva.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er selvfølgelig grovheden af forholdene, og så det, at det er samfundsundergravende, at man misbruger tilliden til politiet.

- Og så det at man er gået særligt efter ældre borgere, siger hun.

Manden fik i forbindelse med bedragerierne en uberettiget vinding på omkring 3,7 millioner kroner. Han er dømt for bedrageri i 57 tilfælde i perioden mellem oktober 2021 til maj 2022.

Desuden skulle han forgæves have forsøgt at have kontaktet flere hundrede yderligere personer uden held.

Den 20-årige mand, der er somalisk statsborger, fik ud over fængselsstraffen en advarsel om udvisning af Danmark.

Han har bedt om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af sagen.

/ritzau/