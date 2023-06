Mand klatrede over hegn til børnehave og krænkede barn

En mand klatrede torsdag over hegnet til Outrup Børnehave på Kløvbakken 70 i Outrup nord for Esbjerg. Her har han ifølge politiets oplysninger blottet sig og krænket et af institutionens børn.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden skete torsdag midt på dagen.

Politiet er ved børnehaven, hvor uniformerede patruljer og hundepatruljer forsøger at finde spor. Desuden prøver man at finde videoovervågning fra området.

Gerningsmanden løb fra børnehaven gennem et skovstykke og ind over en mark.

Ifølge politiet er manden almindelig af bygning og med prikker eller fregner i hele ansigtet. Han har kort mørkt strithår og havde sort trøje og grå joggingbukser på.

Han talte dårligt dansk.

Politiet opfordrer alle, der har set noget i området mellem klokken 12 og 13, til at kontakte politiet. Det samme gælder, hvis man har videoovervågning eller oplysninger om, hvor gerningsmanden er.

