Mand klemt ihjel i garage da bil i frigear trillede

En 79-årig mand er død i forbindelse med en ulykke, hvor han blev klemt af en bildør.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Ulykken fandt sted på mandens adresse i Grevinge mandag kort før middag.

Hans nabo undrede sig over, at den 79-årige mands bil stod halvvejs ude af garagen, og hun fandt derefter manden i klemme i en bildør i garagen. Så slog hun alarm.

Politi og ambulance rykkede ud, og den livløse mand blev gjort fri af bilen, men manden var død.

Hans pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Politiet og en bilinspektør har efterfølgende undersøgt bilen i det let skrånende garage. Motoren var i gang, og bilen stod i frigear.

Det formodes, at manden har stået ved bildørsåbningen, og at bilen er begyndt at trille baglæns ud af garagen, og at manden så er kommet i klemme, da bildøren rammer garagens væg.

En læge skal undersøge den omkomne, og så skal vedkommende i samarbejde med politiet forsøge at fastslå, hvad den præcise dødsårsag er.

Ifølge politiet er der ingen tegn på en forbrydelse. Sagen betragtes derfor som en ulykke.

