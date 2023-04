Mand knivstukket i København ved højlys dag

En 26-årig mand er blevet stukket med kniv i København.

Det fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

Knivstikkeriet har fundet sted på Frederikssundsvej ud for nummer 24, der ligger tæt ved Nørrebro Station.

Vagtchefen vil ikke sige, hvor på kroppen den 26-årige er blevet ramt af knivstik, men hans tilstand betegnes ikke som kritisk.

Den 26-årige er sendt til behandling på Rigshospitalets traumecenter, og det har tidligt søndag eftermiddag derfor ikke været muligt for politiet at afhøre manden.

Lidt efter klokken 13 er ingen endnu anholdt i sagen. Politiet efterforsker sagen og taler med vidner til episoden for at spore sig ind på en mulig gerningsmand og et motiv.

