Mand kommer alvorligt til skade i frontalt sammenstød i Tappernøje

En person er kommet alvorligt til skade efter en færdselsulykke syd for Tappernøje torsdag aften.

Det oplyser Lars Denholt, der er vagtchef i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kort efter midnat.

- En bil med en kvinde bag rattet kommer kørende og opdager pludselig, at der ligger et træ på tværs af vejen. Hun undviger og kører frontalt ind i en modkørende bilist, en mand, siger vagtchefen.

- Det er manden, der alvorligt tilskadekommen.

Politiet oplyste til at starte med, at begge personer var alene i deres køretøjer, men kort efter oplyser vagtchefen dog, at der var to personer i den bil, der havde en kvindelig fører.

Alle tre personer er kørt til behandling på Køge Sygehus.

Politiet fik anmeldelse om ulykken, der er sket på Hovedvejen syd for Tappernøje, klokken 22.36.

Kort inden klokken 01.00 oplyser Lars Denholt, at politiet er færdig på ulykkesstedet, og at vejen igen er farbar.

Politiet har tilkaldt en bilinspektør til stedet.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

/ritzau/