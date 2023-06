Mand kræves dømt til anbringelse for farlig kørsel ad gågade

Flere måtte springe til siden for at undgå at blive ramt, da en bil pludselig kom kørende fra Rådhuspladsen og igennem gågaden Frederiksgade i Aarhus 18. juli sidste år sent om aftenen.

Inden den nu 34-årige mandlige chauffør kørte ind på gågaden, nåede han angiveligt op på mindst 86 kilometer i timen, da han kørte omkring 180 meter imod køreretningen.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Anklagemyndigheden mener, at kørslen og en række andre forhold skal koste manden en anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, hvis han findes skyldig.

På gågaden har manden på forskellige tidspunkter kørt fra mindst 86 kilometer i timen til mindst 30 kilometer i timen ifølge politiet.

Ifølge anklageskriftet havde han ikke førerret, da det skete.

Ud over kørslen i Aarhus er manden blandt andet også tiltalt for at have kørt vanvidskørsel i Vanløse i september 2021. Her kørte han mindst 125 kilometer i timen, hvor fartgrænsen var på 60 kilometer.

I marts 2022 skal den tiltalte også have kørt ind i siden på tre biler i Frederiksværk, da han overhalede dem.

Han kørte ifølge anklageskriftet videre uden at standse og påkørte endnu en bil, da han efterfølgende kørte mod køreretningen på en anden vej. Der skete kun materiel skade i alle fire tilfælde.

Anklageskriftet tæller også flere tilfælde, hvor den tiltalte angiveligt har kørt uden kørekort.

Da manden oprindeligt blev varetægtsfængslet i surrogat for kørslen på gågaden i Aarhus, blev han sigtet for forsøg på terror.

Men den sigtelse droppede anklagemyndigheden i november sidste år. Det blev i stedet ændret til forsøg på grov vold.

I november oplyste anklagemyndigheden også, at den 34-årige nægter sig skyldig. Hvorvidt det gælder samtlige af sagens forhold, eller kun det i Aarhus er uvist.

Retssagen mod manden er rejst som en nævningesag. Den skal behandles ved Retten i Aarhus.

