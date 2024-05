Mand læste artikler om forsvundet pige han selv havde bortført

Manden, der er tiltalt for at have bortført en 13-årig pige og udsat hende for overgreb, fulgte med i mediernes dækning af forsvindingssagen.

Det fremgår af søgehistorikken på mandens telefon fra den pågældende weekend i april sidste år, hvor pigen forsvandt.

Det vakte national opmærksomhed, da det blev meldt ud, at pigen var forsvundet lørdag den 15. april 2023, netop da hun havde færdiggjort sin avisrute i Kirkerup nær Slagelse.

Politiet bad offentligheden om videomateriale, og mange holdt vejret og fulgte ængsteligt med i, om pigen blev fundet i live.

En af dem, som fulgte med i mediedækningen, var en i dag 33-årig mand, som godt vidste, hvor pigen var. Han havde selv bortført hende. Det har han selv erkendt i Retten i Næstved, hvor sagen mod manden verserer.

Han gik selv ind på artikler hos Ekstra Bladet og B.T. om politiets eftersøgning i et skovområde samt et opråb fra den forsvundne piges mor. Blandt andet "Desperat mor til 13-årig: Hun SKAL hjem", "Politiet: Har arbejdet intenst natten igennem" og "Kidnapningssagen: Politi spærrer af ved skovsti".

Også en liveblog om eftersøgningen klikkede han ind på.

Undersøgelser af telefonen har ligeledes vist, at han ad to omgange gik ind i en facebookgruppe kaldet "Forsvundne personer". Første gang lørdag eftermiddag, hvor han tog hen forbi sin arbejdsplads i Sorø, og anden gang søndag eftermiddag inden hans anholdelse.

Manden har erkendt at have frihedsberøvet pigen langvarigt og udsat hende for seksuelle overgreb. Han nægter, at der var tale om voldtægt, og han nægter sig skyldig i drabsforsøg på pigen.

Han er derudover tiltalt for et voldeligt overfald på en 15-årig pige og for at have dræbt 17-årige Emilie Meng. Det nægter han sig skyldig i.

Der afsiges dom i sagen 28. juni.

