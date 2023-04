Mand løb mod betjente med økse

En 25-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter en voldsom episode i Randers onsdag.

Det skriver Randers Amtsavis.

To betjente kørte ud til en ejendom nord for Randers for at anholde manden, da han angiveligt tyede til våben og løb imod betjentene med en økse hævet over hovedet.

Det førte til, at betjentene måtte affyre et varselsskud mod manden, da han var inden for tre-fire meters afstand.

Da han hørte varselsskuddet, smed manden øksen fra sig, lyder det ifølge avisen fra anklagemyndigheden.

Manden er sigtet for forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Da han lå på jorden, forsøgte den sigtede at undgå at blive lagt i håndjern ved at lægge sig på sine hænder og spænde kraftigt op i kroppen.

Han er derfor også sigtet for at have hindret politiets arbejde.

Den 25-årige nægter sig skyldig i alle anklager og kaldte under torsdagens grundlovsforhør episoden for "en misforståelse".

Alligevel valgte retten dog at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Han kærede kendelsen til landsretten, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Det er uklart, hvad betjentene i første omgang ville anholde manden for.

/ritzau/