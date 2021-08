Mand med autisme har været isolationsfængslet i over et år

En indsat med autisme har siddet isolationsfængslet i mere end et år.

Han har stævnet Kriminalforsorgen og ønsker rettens ord for, at afsoningsforholdene udgør mishandling i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Mandens autisme gør, at han ikke kan kapere alle de sanseindtryk, der normalt er i et fængsel.

Men Kriminalforsorgen har afvist en lægelig anbefaling om at lade ham afsone sin straf i en særlig institution med forhold, der tager hensyn til hans autisme.

Derfor har han ifølge sin advokat, Frederik Blicher Jepsen, følt sig tvunget til selv at bede om at sidde i isolation.

Manden afsoner en dom for økonomisk kriminalitet.

For over et halvt år siden anmodede manden selv om at blive overført til en særlig institution. Den anmodning har Kriminalforsorgen endnu ikke svaret på.

- I denne sag er det undertegnedes opfattelse, at Kriminalforsorgen ikke har gjort noget reelt forsøg på at lade min klient afsone under humane forhold, skriver Frederik Blicher Jepsen i en pressemeddelelse.

Ifølge advokaten er den indsattes helbred blev forværret under den langvarige isolation.

I december 2020 blev han hentet akut af en ambulance, da han mistede følelsen i sit venstre ben og sin venstre arm, hvorefter han kollapsede.

Sagen falder sammen med, at Institut for Menneskerettigheder og den danske organisation Dignity - Dansk Institut mod Tortur onsdag holder en konference på Christiansborg med fokus på at begrænse og i sidste ende afskaffe brugen af isolationsstraf.

Danmark har tilsluttet sig et sæt regler fra FN på området. De bliver kaldt Mandela-reglerne.

I dem står der, at en indsat ikke må sidde i isolation i mere end 15 dage i træk, og mindreårige må slet ikke være i isolation.

Men i Danmark er reglerne ifølge organisationerne, at en indsat ikke må sidde i isolation længere end fire uger, og mindreårige må ikke sidde længere end to uger. Det er dog ikke altid, at det bliver overholdt.

/ritzau/