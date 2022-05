Mand med autisme sad isoleret i fængsel i mere end et år

I mere end et år sad en mand med autisme isoleret under afsoningen af en dom for økonomisk kriminalitet.

Han har derfor sagsøgt Kriminalforsorgen for brud på Menneskerettighedskonventionen, og tirsdag bliver sagen behandlet i Københavns Byret.

Hans autisme betyder, at han ikke kan kapere de mange sanseindtryk fra ansatte og medindsatte, der normalt er i et fængsel.

Men Kriminalforsorgen afviste en lægelig anbefaling om at overføre ham til en særlig institution, hvor han kunne afsone under forhold, der tager hensyn til hans autisme.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra advokat Claus Bonnez, der fører sagen for den indsatte ved Københavns Byret.

Men da sagen i efteråret blev rejst, fortalte hans kollega, advokatfuldmægtig Frederik Blicher Jepsen, at den indsatte følte sig tvunget til at bede om at komme i frivillig isolation.

I mere end et år sad han derfor isoleret i næsten 24 timer i døgnet. Under den langvarige isolation blev hans helbred forværret, og i december 2020 blev han hentet akut af en ambulance.

Han havde mistet følelsen i sit venstre ben og sin venstre arm, hvorefter han kollapsede.

Under retssagen er påstanden fra den indsatte, at hans forværrede helbred skyldes skadevirkninger af den langvarige isolation, han har været udsat for.

Han mener, at hans forhold under afsoningen er mishandling i strid med Menneskerettighedskonventionen.

- Skadevirkningerne af isolation er veldokumenterede og tager ikke hensyn til, om isolation sker ved straf, eller om den på papiret er "frivillig", har Frederik Blicher Jepsen tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

- I denne sag er det undertegnedes opfattelse, at Kriminalforsorgen ikke har gjort noget reelt forsøg på at lade min klient afsone under humane forhold, hvilket meget muligt kan have skadet ham psykisk for resten af livet.

Det er uvist, hvornår Københavns Byret afsiger dom i sagen.

/ritzau/