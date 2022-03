Mand med bue og pil dømt til psykiatrisk behandling

En 25-årig mand er dømt for vold mod tjenestemand, men frifundet for forsøg på grov vold mod politiet.

Sidste sommer udviklede en anholdelse sig dramatisk, da politiet skød en mand, der var bevæbnet med en bue og pil, i et grønt område i Dannemare på Lolland.

Tirsdag er den 25-årige mand blevet dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling. Han blev kendt skyldig i vold mod tjenestemand, men frifundet for forsøg på grov vold mod en politimand.

De voldsomme begivenheder udspillede sig først på eftermiddagen 21. juli.

Her forsøgte den 25-årige at slå en sagsbehandler i ansigtet. Sagsbehandleren afværgede slaget, men blev i stedet ramt i brystet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden truede han sagsbehandleren med en sten, han havde i hånden.

- Skal du have den her i skallen, din fucking nar? lød det ifølge anklageskriftet fra den 25-årige.

Da politiet nåede frem, befandt den 25-årige sig i det grønne område Hundeparken. Han var bevæbnet med en bue og pil.

Han ville ikke overgive sig, men forsøgte i stedet at affyre en pil. Det mislykkedes, men de to betjente følte sig så truet af manden, at de valgte at skyde mod ham.

Han blev ramt i maven og var først en uge senere frisk nok til at møde frem i grundlovsforhør.

Episoden i parken førte til, at han blev tiltalt for forsøg på grov vold mod tjenestemand. Men det blev han frifundet for.

- Retten fandt ganske vist, at han havde forsøgt at affyre en pil, men fandt det ikke bevist, at han ville ramme politiet, siger specialanklager Susanne Bluhm.

/ritzau/