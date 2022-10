Mand med kamerastativ førte til aktion på Hellerup Station

Politiet fik melding om en mand med geværlignende genstand. Men det var en mand med et kamerastativ.

En anmeldelse om en mand, som i S-toget var set med en "geværlignende genstand", fik mandag formiddag politiet i aktion ved Hellerup Station.

Heldigvis viste det sig, at der var tale om en helt ufarlig hændelse. Det kunne politiet oplyse cirka en time efter anmeldelsen.

- Vi har nu kunnet konstatere, at det var et kamerastativ, som den pågældende mand havde med sig i toget. Vi lukker derfor ned for indsatsen på Hellerup Station, skriver Københavns Politi cirka 11.20 på Twitter.

Politiet oplyste tidligere mandag om anmeldelsen af manden.

- Han er stået af på Hellerup Station, hvor vi er til stede for at finde manden og få klarhed over, hvilken genstand der er tale om, skrev Københavns Politi på Twitter.

I første omgang oplyste Nordsjællands Politi, at det var til stede ved stationen, hvor det undersøgte forholdet, men siden overgik sagen til Københavns Politi.

I København blev en kvinde lørdag anholdt, da hun havde et luftgevær i metroen. Geværet viste sig at være tomt.

/ritzau/