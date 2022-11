Mand med spindelvæv tatoveret på øret efterlyst for drabsforsøg

Onsdag i sidste uge trængte to mænd midt om natten ind hos en 42-årig mand i Ringsted og stak ham med en kniv to gange i overkroppen. Nu efterlyser politiet en 32-årig mand i sagen.

Det drejer sig om den 32-årige Ronnie Benjaminsen fra Ringsted, der blandt andet har farverige dødningehovedtatoveringer på hals og nakke og på sit højre øre har han ifølge politiet et spindelvæv tatoveret.

- Det er vores efterforskning af sagen, som gør, at vi nu har en begrundet mistanke om, at han har deltaget, og derfor beder vi offentligheden om hjælp, siger efterforskningsleder Kim Lech.

Efterforskningslederen vil af hensyn til den videre efterforskning af sagen ikke komme med yderligere detaljer om, hvorfor politiet mistænker netop Ronnie Benjaminsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kim Lech vil dog gerne bekræfte, at der efter politiets opfattelse har været en forudgående relation mellem offeret og den efterlyste. Samtidig fortæller Kim Lech, at politiet ikke anser det for at være banderelateret.

- Det er absolut vores opfattelse, at det ikke er relateret til en igangværende rocker- eller bandekonflikt, lyder det fra efterforskningslederen.

Sagens 42-årige offer lå og sov, da to mænd omkring klokken 03 natten til onsdag brød ind i hans hjem på Anlægsvej i Ringsted. Han blev slået og fik to stik i overkroppen og indbragt til hospitalet i kritisk tilstand. Han blev dog hurtigt meldt uden for livsfare.

Den 32-årige Ronnie Benjaminsen beskrives som 178 centimeter høj, lys i huden, blå øjne og kort lyst hår og fuldskæg.

Ifølge Kim Lech mener politiet, at han opholder sig i Ringsted eller Københavnsområdet.

Politiet har endnu ikke identificeret den anden gerningsmand.

/ritzau/