17-årig har meldt sig selv i sag om dobbeltdrab i Taastrup

Mindre end et døgn efter drabene på to unge i Taastrup mandag aften har politiet foretaget den første anholdelse i sagen.

En dreng på 17 år meldte sig selv tirsdag eftermiddag, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den unge fremstilles for en dommer onsdag i Retten i Glostrup. Her skal det afgøres, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Det var kort før klokken 23 mandag aften, at Københavns Vestegns Politi fik alarmen om det fatale knivstikkeri på Skjeberg Allé i Taastrup.

Tre personer blev ramt af knivstik. En dreng på 17 år og en mand på 18 blev dræbt. Den ene døde på stedet, mens den anden afgik ved døden på hospitalet. Begge er fra Taastrup. Det tredje offer, der er fra Albertslund, overlever.

Forbrydelsen skete nær indkøbscenteret City2.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at den 17-årige sigtes for drab, men angiver ikke nærmere, hvilken rolle han menes at have spillet.

I forsøget på at klarlægge forløbet håber vicepolitiinspektør Peter Malmose på at få oplysninger fra eventuelle vidner, der var i området sent mandag aften, eller fra andre, der har viden om sagen.

- Selv om vi nu har anholdt en person i sagen, fortsætter efterforskningen, og vi vil i den forbindelse stadig bede om offentlighedens hjælp, siger han i pressemeddelelsen.

Ved retsmødet med den anholdte onsdag vil anklageren bede om dørlukning af hensyn til politiets opklaringsarbejde.

Der er mistanke om, at flere gerningsmænd var involveret. De tre ofre var bekendte.

Tidligere tirsdag har vicepolitiinspektøren sagt, at politiet har flere grunde til at tro, at City2 er relevant for efterforskningen.

