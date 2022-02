Mand mister livet i frontalt sammenstød med lastbil

En 67-årig mand er afgået ved døden, efter at han i bil kørte frontalt sammen med en lastbil på Randersvej lige uden for Auning nord for Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter mandag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.08, og knap to timer efter er vejen fortsat spærret.

Det fremgår ikke af politiets tweet, hvordan ulykken skete. Ifølge B.T. er politiet i gang med at undersøge det.

Der er ingen meldinger om lastbilchaufførens tilstand.

De pårørende til den 67-årige mand er underrettet.

/ritzau/