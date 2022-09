Mand modtog og opbevarede store mængder hash i Kolind

En 51-årig mand har tilstået sin rolle i et større sagskompleks om blandt andet hashsmugling.

Retten i Randers har fredag idømt 51-årige Henrik Bøgeskov Nielsen syv års fængsel for modtagelse og besiddelse af 2150 kilo hash.

Det oplyser anklagemyndigheden ved National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Sagen indgår i et større kompleks kaldet "Operation Rome". Som led i den efterforskning blev 18 personer anholdt 5. april.

Anholdelserne skete i Østjylland, på Fyn og i Spanien. Dagen efter blev 10 mænd varetægtsfængslet. Blandt dem var Bøgeskov Nielsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 51-årige mand valgte ved retsmødet at lægge kortene på bordet og tilstå sin rolle i sagen. Fredagens dom bliver derfor heller ikke anket til Vestre Landsret, fortæller forsvarsadvokat Jan Schneider.

- Vi har valgt at modtage dommen, siger han til Ritzau.

Ifølge advokaten valgte retten at se en smule mildere på sagen, end anklagemyndigheden havde krævet.

- Anklagemyndigheden gik efter otte års fængsel, mens jeg bad om en mildere straf, siger Jan Schneider.

Henrik Bøgeskov Nielsen er dømt for på sin bopæl på Sivestedvej i Kolind - det ligger på Djursland - ad flere omgange at have modtaget større mængder hash, som han opbevarede.

Hos NSK fortæller specialanklager Lise Hebsgaard, at sagen er resultatet af en omfattende politiefterforskning.

- Retten har fundet bevist, at den dømte har haft en vigtig og nødvendig rolle i indsmugling af meget store mængder hash til Danmark, lyder det fra Lise Hebsgaard.

Ud over fængselsstraffen blev der med dommen foretaget konfiskation af udbytte for 100.000 kroner.

/ritzau/