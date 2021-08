Mand og kvinde kommer til skade i forsøg på at undvige rådyr

En 53-årig mand, der var i kritisk tilstand efter en trafikulykke på Midtjyske Motorvej uden for Give sent lørdag aften, er nu stabil.

Han er indlagt på Odense Universitetshospital, hvor han blev fløjet til efter ulykken.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Wind tidligt søndag morgen.

I bilen sad også mandens 49-årige hustru og parrets to døtre på 17 og 21 år.

Den 49-årige kvinde er bragt til Regionshospitalet Herning.

- Hendes tilstand er lidt mere uvis, men hun er uden for livsfare, siger Torben Wind.

De to døtre er sluppet med knubs.

- Det starter med, at der er en bus, som påkører et rådyr. Rådyret flyver så videre bagud, hvorefter en bagvedkørende personbil kører galt og triller rundt, da føreren forsøger at undvige dyret, fortalte Torben Wind natten til søndag.

Familien er fra Struer-egnen.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen om ulykken lørdag klokken 23.38.

/ritzau/