Mand og kvinde tiltalt for at have planlagt drab på gravid kvinde i Holbæk

To personer er blevet tiltalt for at have planlagt et drab på en gravid kvinde, der blev slået ihjel i Holbæk i november sidste år.

Der er tale om en 25-årig mand, der er tiltalt for at have udført knivdrabet, mens en 34-årig kvinde er tiltalt for at have medvirket.

De skulle sammen have planlagt forbrydelsen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse fredag. Begge tiltalte har under tidligere retsmøder nægtet sig skyldige.

Drabet, sagen handler om, blev begået sent om aftenen den 3. november.

En 37-årig kvinde, der var gravid, havde netop fået fri fra det plejehjem, hun arbejdede på, da hun blev angrebet med kniv i sin bil.

Gerningsmanden trak hende ud af bilen, og hun fik knivstik på ben, krop og arme. Hendes hals blev desuden skåret over. Det er kommet frem ved tidligere retsmøder i forbindelse med sagen.

Kvinden døde som følge af overfaldet, men det var muligt i første omgang at redde hendes ufødte barn - en lille dreng. Han døde dog få dage senere - den 8. november.

Samme dag blev de to personer fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. Her afgjorde en dommer, at der var grundlag for at varetægtsfængsle dem i sagen. De har siddet fængslet lige siden.

Kvinden, der blev slået ihjel, var afghansk statsborger, og de tiltalte har begge har en relation til den dræbte.

Sagen mod manden og kvinden bliver ført ved Retten i Holbæk. Den indledes 26. september og er berammet til otte retsdage.

