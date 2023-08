Mand over bord: Både og fly søger i stort område

På et tidspunkt mellem torsdag eftermiddag klokken 17 og fredag formiddag klokken 10.30 er et besætningsmedlem forsvundet fra et udenlandsk tankskib i dansk farvand.

Forsvarets søredningstjeneste har nu iværksat en eftersøgning i et område, som strækker sig helt fra Østersøen til Kattegat.

- Vi har gang i en redningsaktion, hvor en person er forsvundet inden for et ret stort område. Personen blev sidst set i går eftermiddag (torsdag, red.) klokken 17, og man opdager, at han er væk her klokken 10.30, hvor han skulle være mødt, fortæller Steffen Lund, der er vagthavende officer hos Forsvarets Operationscenter.

På de mere end 15 timer har tankskibet flyttet sig fra farvandet ud for Bornholm til en position nær Sjællands Odde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som led i redningsaktionen er der indsat redningshelikoptere, overvågningsfly og en række skibe, som søger nær den rute, som skibet har fulgt, fortæller Steffen Lund.

Forsvaret samarbejder desuden med søredningstjenesterne i Sverige og Tyskland i eftersøgningen.

/ritzau/