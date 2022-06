Mand på krykker blev stukket med kniv og sparket ved sygehus

En 21-årig mand blev i marts sidste år udsat for en særdeles hårdhændet behandling, da han befandt sig i et rygeskur foran sygehuset i Herning.

Manden, der bar krykker og var til behandling for en benskade, blev ifølge politiet stukket fem gange med kniv og sparket og slået flere gange.

Det lykkedes ham at vriste sig fri og flygte ind på hospitalet, hvor han blev behandlet for sine skader.

Nu er det retlige efterspil i gang ved Retten i Herning, hvor tre mænd er under anklage.

Mændene i alderen 20, 21 og 26 er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 21-årige mand.

Da det første forsøg tilsyneladende ikke lykkedes, gjorde to af mændene ifølge anklageskriftet et nyt forsøg to måneder senere.

De anskaffede sig ifølge anklagen et fuldautomatisk skydevåben samt ammunition.

Derudover placerede mændene en gps-enhed på en personbil, så mændene kunne følge bilens færden via en mobiltelefon.

Det kom også så vidt, at mændene ifølge anklagen drøftede, hvor drabet skulle finde sted, og hvem der skulle gøre hvad i forbindelse med drabet.

Politiet anholdt 8. maj 2021 de to af mændene i forbindelse med fundet af det fuldautomatiske våben i en lejlighed i Silkeborg.

Den sidste af de tre tiltalte blev anholdt i september sidste år.

Midt- og Vestjyllands Politi har tidligere oplyst i en pressemeddelelse, at man mener, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø i Herning.

Under et tidligere retsmøde blev to transportbetjente ifølge politiet overfaldet verbalt af den 20-årige mand, som derfor også er tiltalt for fornærmelig tale.

Derudover er han tiltalt for at besidde en ulovlig machete og en mindre mængde skunk.

Sagen er ført som en nævningesag, og det betyder, at anklager Jakob Kjær går efter en straf til mændene på minimum fire års fængsel.

Den præcise strafpåstand vil han ikke løfte sløret for på nuværende tidspunkt.

De tre mænd nægter sig skyldige i anklagen om drabsforsøg.

Sagen blev indledt 12. maj og har verseret over seks retsdage. Den ventes afgjort fredag eftermiddag.

/ritzau/