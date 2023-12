Mand passede mindreårige piger og begik seksuelle overgreb

En 42-årig mand er onsdag blevet idømt fem års fængsel for seksuelle overgreb begået mod to mindreårige piger.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Overgrebene fandt sted dels på Sydsjælland, dels på Falster fra juni til november 2022. Manden er en bekendt af pigernes familie, og han forgreb sig på børnene, mens han passede dem.

Politiet blev opmærksom på sagen, da det modtog en anmeldelse om overgreb i januar 2023.

Den nu 42-årige mand blev anholdt 17. januar og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Siden har han været varetægtsfængslet.

Senioranklager Charlotte Skovmand-Malmberg påpeger, at manden var omsorgsperson for pigerne.

- Det er en meget alvorlig sag. Ud over, at der er tale om overgreb på børn, er overgrebene begået over flere måneder, og mens den dømte har fungeret som en omsorgsperson for de forurettede.

Dommen er i tråd med den strafpåstand, som anklageren fremlagde i retten. Senioranklageren argumenterede således for, at manden skulle idømmes mellem fem og seks års fængsel.

Den 42-årige er dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje med børn under 12 år og for blufærdighedskrænkelse.

Han er også blevet dømt for at have pornografiske billeder af børn under 18 år på sin computer. Den del af sagen erkendte han.

Manden nægtede sig skyldig i de seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse og ankede dommen til frifindelse, hvad angår de forhold.

/ritzau/