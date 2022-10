Mand risikerer mindst fire års fængsel i sag om vanvidsbilisme

Anklagemyndigheden mener, at bilist var fuld og kørte for hurtigt, da dødelig bilulykke skete ved Hjørring.

En anklager vil gå efter mindst fire års fængsel til en 24-årig bilist i en sag om vanvidsbilisme, hvor en mand mistede livet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Trafikulykken fandt sted 30. oktober sidste år, hvor en bil med fem personer forulykkede på Frederikshavnsvej ved Hjørring.

Ifølge politiet var føreren af bilen ved at køre fire kammerater hjem fra en bytur.

- Her mistede han herredømmet over personbilen, der kom over i den modsatte vognbane, hvorefter den snittede flere træer, roterede flere gange for til sidst at ende i nogle større træer, fremgår det af pressemeddelelsen.

En af passagererne - en 26-årig mand - døde i ulykken. Tre andre kom alvorligt til skade, mens en fjerde slap med mindre skader.

De, der kom alvorligt til skade, får ifølge Nordjyske mén for resten af livet. Den 24-årige slap ifølge regionalmediet fra ulykken uden alvorlige skader.

Politiet mener, at han sad bag rattet, og at han både var fuld og kørte for hurtigt, da ulykken skete.

Han er tiltalt for at have kørt mindst 140 kilometer i timen på landevejen med en alkoholpromille på 1,27. Det skriver Nordjyske, der har set anklageskriftet.

Den 24-årige mand tiltales for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.

Desuden vil en anklager gå efter, at bilisten bliver frakendt førerretten.

Senioranklager Morten Sønderby henviser til, at Folketinget med en ændring af straffeloven har lagt op til, at der skal straffes langt hårdere i sager om vanvidskørsel.

Det betragtes per automatik som vanvidskørsel, hvis der er alkohol involveret i sager om eksempelvis uagtsomt manddrab i trafikken.

Derfor går anklageren i sagen også efter en straf på mindst fire års fængsel. Det kan man se, da sagen, der skal føres ved Retten i Hjørring i december, er rejst som en nævningesag.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan den 24-årige forholder sig til anklagerne.

