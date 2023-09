Mand sigtes for drab på 18-årig kvinde i Brabrand

En 24-årig mand er blevet sigtet for drab på en 18-årig kvinde, der søndag blev fundet død i Brabrand i det vestlige Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Manden fremstilles mandag klokken 14 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Her vil han blive begæret varetægtsfængslet.

Søndag omtalte politiet indledningsvist, at kvinden var død under "mistænkelige omstændigheder".

Det igangsatte en intensiv efterforskning, og senere samme dag blev den 24-årige anholdt.

Det står umiddelbart ikke klart, om den afdøde og den anholdte kendte hinanden.

Politiet skriver på X, at det mandag ved middagstid ikke har flere oplysninger. Men det vil oplyse mere om sagen senere på dagen.

I forbindelse med efterforskningen har politiet været til stede i området omkring Gudrunsvej i Brabrand søndag og natten til mandag.

Natten til mandag udtalte politiet i en pressemeddelelse, at der er tale om "en meget alvorlig hændelse".

- Vi har iværksat en intensiv efterforskning, og vi er tilfredse med, at det har været muligt at foretage denne anholdelse i sagen.

- Efterforskningen vil fortsætte, indtil vi har klarlagt de nærmere omstændigheder i sagen, sagde Thomas Schouby Hansen, der er vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Når politiet kalder et dødsfald mistænkeligt, er det, fordi det ikke umiddelbart står klart, om dødsfaldet har en naturlig årsag, eller om det skyldes en ulykke, et selvmord eller måske et drab.

I de tilfælde tilfælde, hvor det viser sig, at der er tale om en forbrydelse, er det vigtigt, at politiet på et tidligt tidspunkt tager de rette forholdsregler for at sikre eventuelle beviser.

Derfor undersøges disse jævnligt ved for eksempel at foretage afspærring og afsøge for biologiske spor.

Den afdøde kvindes pårørende er ifølge politiet blevet underrettet.

/ritzau/