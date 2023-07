Mand sigtes for at tæske og voldtage hustru

En kvinde blev mandag udsat for grov vold og voldtægt af sin partner, mener Nordsjællands Politi, der har sigtet en 33-årig mand i sagen.

Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Helsingør klokken 11 tirsdag, hvor senioranklager Michael Qvist vil begære ham varetægtsfængslet i sagen.

Ifølge sigtelsen fandt overgrebet sted på en adresse i Espergærde mandag eftermiddag.

Her slog manden angiveligt sin partner - både flere lussinger og med knyttet hånd - hvorefter han trampede på hende, mens hun lå ned, tog kvælertag og lagde sin hånd over hendes næse og mund, så hun mistede bevidstheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvinden fik som resultat sprængt en trommehinde, fik underhudsblødninger på begge sider af halsen samt punktformede blodudtrædninger på øjenlågene, fremgår det af sigtelsen mod manden. Hun blev også voldtaget, står der.

Voldtægten skulle have fundet sted søndag, skriver Helsingør Dagblad.

Kvinden er 32 år og gift med den 33-årige. Sammen har de to børn, skriver mediet, og børnene frygtes at have overværet både vold og voldtægt. Det var kvinden selv, der meldte ægtemanden til politiet.

Adspurgt hvorfor sigtelsen lyder på grov vold i stedet for eksempelvis den mere alvorlige paragraf om drabsforsøg, siger senioranklageren, at sagen er på et indledende stadie.

Der er derfor blandt andet ikke nogen lægelig erklæring endnu, som kan fastslå, om kvinden var i livsfare eller ej, og det vides heller ikke, hvor længe og hvor hårdt manden angiveligt fastholdt sit greb.

Det fremgår inden retsmødet ikke, hvordan den 33-årige forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/