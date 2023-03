Mand sigtet for at detonere fem kilo dynamit i Dragør

En 23-årig mand er blevet anholdt og sigtet for natten til mandag at have placeret og detoneret cirka fem kilo sprængstof ved en butik på Magleby Torv i Dragør.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag.

Sprængstoffet var dynamit, og det blev placeret ved butikkens bagside, der blev kraftigt beskadiget ved eksplosionen. Ingen mennesker kom til skade.

Manden blev anholdt torsdag eftermiddag i København, og politiet vil ikke udelukke, at der kan ske flere anholdelser i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet mener, at en eller flere medgerningsmænd var inde over forbrydelsen. Hvor mange personer politiet mener, der var involveret, vil presseafdelingen intet sige om.

Den 23-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag. Her vil en anklager begære ham varetægtsfængslet i sagen.

Det fremgår inden retsmøde ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen, eller hvad hans motiv skulle være til forbrydelsen.

Presseafdelingen ved politiet vil ikke sige, om den 23-årige er kendt af politiet for kriminalitet i forvejen.

Det var Hovedstadens Beredskab, der omkring klokken 00.27 modtog flere anmeldelser om en eksplosion i butikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD) og politiets teknikere rykkede ud for at undersøge stedet natten til mandag og mandag morgen.

Samme eftermiddag konkluderede politiet på baggrund af de tekniske undersøgelser, at der var tale om en sprængning, som var blevet udført bevidst.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere om baggrunden for sprængningen, men efterforskningen fortsætter, skrev politiet på Twitter.

Hvad der har ledt politiet på sporet af den 23-årige, der torsdag blev anholdt, oplyser politiet intet om.

/ritzau/