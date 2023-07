Mand sigtet for drab kan grundet skader ikke møde i retten

En mand, der lørdag aften blev anholdt og sigtet for drab, har fået skader, der gør, at han ikke er i stand til selv at møde op i grundlovsforhøret.

Han får søndag stadig lægehjælp.

Det fortæller vagtchef Christian Illum fra Nordsjællands Politi.

- Han er indlagt på sygehuset under bevogtning af politiet, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvilke skader, manden har fået, kommer vagtchefen ikke ind på, men allerede lørdag aften kunne politikredsen fortælle, at manden formentlig ville være ude af stand til at møde i retten den følgende dag.

Grundlovsforhøret finder sted i Retten i Lyngby søndag klokken 12.00. Her vil en anklager begære manden varetægtsfængslet i sagen.

Den 65-årige mand fremstilles in absentia, som det kaldes, når personen ikke selv er til stede.

Det fremgår inden retsmødet ikke, hvordan han forholder sig til drabssigtelsen.

Drabet fandt sted ved Strandpromenaden i Helsingør lørdag.

Politiet oplyste indledningsvist, at det var til stede på en adresse på grund af en voldsepisode, men senere blev det meldt ud, at en kvinde var slået ihjel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvinden var nogenlunde jævnaldrende med den 65-årige, er det oplyst.

Hvad der nærmere skete på adressen, og hvad motivet til det skulle være, fremgår søndag formiddag ikke.

Politiet har heller ikke oplyst, hvad relationen mellem den sigtede og den dræbte er, men ifølge B.T. deler de efternavn.

Hvis en person bliver fængslet in absentia, skal der holdes et nyt retsmøde, når den sigtede bliver i stand til at møde i retten. Her vil en dommer så på ny tage stilling til, om der er grundlag for at frihedsberøve personen i sagen.

/ritzau/