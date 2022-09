Mand sigtet for drab på højgravid skal forblive fængslet

En dommer har tirsdag vurderet, at der fortsat er grundlag for at frihedsberøve en 29-årig mand i en drabssag.

En mand, der er sigtet for at have slået gravide Louise Borglit ihjel i 2016, skal forblive fængslet.

Det har en dommer ved Retten i Glostrup tirsdag formiddag afgjort.

Det skriver B.T.

Den 29-årige mand nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse mod ham. Det har han gjort, siden han blev anholdt i begyndelsen af maj i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere er manden frivilligt gået med til, at hans varetægtsfængsling blev forlænget, men ikke denne gang.

Under retsmødet tirsdag har den 29-årige drabssigtede dog ikke sagt mange ord selv, skriver B.T., der er til stede i retten.

Men hans forsvarer har argumenteret for, at mistanken mod hendes klient er blevet svækket, fordi nogle dna-undersøgelser af mulige spor ifølge mediet har vist sig ikke at matche den sigtede. Intet knytter ham til gerningsstedet eller drabet, har forsvareren ifølge Ekstra Bladet fremført.

På trods af indvendingerne fra forsvareren er der stadig grundlag for at frihedsberøve ham, har dommeren afgjort.

Dermed skal den 29-årige fortsat sidde fængslet i sagen.

32-årige Louise Borglit blev dræbt i Elverparken i Herlev den 4. november 2016, da hun var ved at lufte sin søsters hund. Hun var højgravid, og både hun og barnet døde af de 11 knivstik, hun blev ramt af.

I årevis var ingen sigtet i sagen. Men i foråret i år kunne politiet noget opsigtsvækkende fortælle, at en mand var sigtet for det brutale drab, der var begået mere end fem år forinden.

En utraditionel metode har været i brug under efterforskningen af sagen.

Da den drabssigtede mand i begyndelsen af maj blev fremstillet i retten, kom det frem, at en politiagent med dæknavnet "Frank" lod sig indsætte i Enner Mark Fængsel med den nu sigtede mand.

Agenten og den i dag 29-årige fik i fængslet et fællesskab. Den mistænkte vidste dog ikke, at han talte med en agent, eller at der var blevet installeret rumaflytning, så betjente kunne lytte med i de to mænds samtaler.

De to blev efterhånden fortrolige, og den sigtede endte med at komme med flere detaljer om drabet.

Den 30. marts i år indrømmede den sigtede ifølge anklagemyndigheden drabet på Louise Borglit og fortalte, hvordan han kom af med det gerningsvåben, der aldrig er blevet fundet.

Mandens forsvarer protesterede under grundlovsforhøret mod brugen af politiagent, men anklagemyndigheden har fastholdt, at reglerne er blevet fulgt "til punkt og prikke".

Ifølge Ekstra Bladet har den drabssigtede fået forlænget sin varetægtsfængsling med fire uger.

/ritzau/