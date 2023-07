Mand sigtet for drab ved ankomst til Københavns Lufthavn

Endnu en mand er blevet anholdt i sagen om drabet på en mand på Cirkeline Plads i København i maj. Her blev en 48-årig somalisk mand fundet dræbt.

Manden er 32 år, og han blev anholdt mandag i lufthavnen, da han landede.

Han fremstilles efter planen i et grundlovsforhør tirsdag formiddag. Her vil en anklager begære ham fængslet i sagen.

Københavns Byret oplyser til Ritzau, at den 32-årige skal for en dommer klokken 09.30. Inden retsmødet fremgår det ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Umiddelbart efter drabet blev først to og siden en tredje mand anholdt og sigtet for drab. Mandagens anholdelse er dermed den fjerde anholdelse i sagen.

De to første, der blev anholdt, blev løsladt i grundlovsforhøret, da specialanklager Anders Larsson ikke fandt grundlag for at kræve dem frihedsberøvet.

Hvordan det kunne være, ville han ikke løfte sløret for, da retsmødet foregik for lukkede døre. Dog sagde Anders Larsson:

- På et helt generelt plan ville det være i strid med anklagemyndighedens objektivitetsforpligtelse og generelle hjemmel til at opføre sig ordentligt, hvis man fremsætter en begæring, når man ikke mener, der er hold i den.

Sigtelsen mod de to mænd for drab blev dog opretholdt. Der er tale om mænd på 40 og 45 år.

Den dræbte blev stukket i halsen med en kniv eller et andet skarpt redskab, og det kostede ham livet. Drabet fandt sted natten til tirsdag den 9. maj.

12. maj blev en tredje mand anholdt og sigtet for drab. Der var tale om en 30-årig mand, der blev varetægtsfængslet i ti dage.

Alle tre har nægtet sig skyldige i drab.

