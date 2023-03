Mand sigtet for drabsforsøg ved at skyde mod restaurant

En 34-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg ved at have skudt mod restauranten Panino i Nykøbing Falster.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ingen blev ramt ved skudepisoden. Manden bliver efter planen fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster tirsdag klokken 14.00, hvor en anklager vil begære ham varetægtsfængslet i sagen.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Skudepisoden fandt sted for mere end to måneder siden - den 22. januar 2023. Det fremgår ikke, hvor mange skud der blev affyret, eller hvem der ifølge politiet var målet for drabsforsøget.

Men vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson har tidligere sagt, at der ikke er grund til, at lokalbefolkningen er nervøs.

- Det er ikke vores indtryk, at den gængse borger i Nykøbing har nogen grund til bekymring, sagde Rune Nilsson i januar.

Efter skuddene var faldet fortalte indehaveren af restaurant Panino til mediet Folketidende, at der blev skudt mod hans restauranter, mens der var gæster indenfor. Ingen blev ramt.

Politiet talte efterfølgende med vidner på stedet og indsamlede videoovervågning. I sidste uge efterlyste politiet en gråblå Opel Insignia, som politiet mener, er brugt som flugtkøretøj efter skyderiet.

Bilen blev set tæt ved gerningsstedet op til skyderiet, og efterfølgende kørte bilen ud af Nykøbing Falster med retning mod Sjælland.

Den bil er blevet fundet, oplyser politiet tirsdag. Politiet har den i sin varetægt til nærmere undersøgelse.

Da bilen blev efterlyst, blev det samtidig oplyst, at politiet mener, at der var to gerningspersoner til stede ved episoden.

Politiet udelukker ikke yderligere anholdelser.

