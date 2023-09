Mand sigtet for Emilie Meng-drab bliver frivilligt i fængsel

Den 32-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng samt bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Vestsjælland, accepterer igen at forblive varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

Det oplyser mandens forsvarer, Karina Skou, til Ritzau mandag formiddag.

Han har siddet bag tremmer siden april.

Torsdagens retsmøde ved Retten i Næstved, hvor der netop skulle tages stilling til mandens fortsatte varetægtsfængsling, er derfor aflyst.

Manden er sigtet for at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Emilie Meng i 2016 og efterfølgende at have smidt hendes lig i en sø ved Borup på Midtsjælland.

Derudover er han sigtet for i november 2022 at have forsøgt at bortføre og voldtage en 15-årig pige ved en efterskole i Sorø og for at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige i april 2023.

Det var sagen om den 13-årige, der førte til anholdelse af den 32-årige mand.

I forbindelse med anholdelsen blev den 13-årige fundet i live - politiet frygtede, at hun var blevet dræbt.

I forlængelse af anholdelsen i april foretog politiet en efterforskning af andre sager, og det førte til, at manden også blev sigtet i sagen fra Sorø.

Varetægtsfængsling foregår på den måde, at retten hver fjerde uge - eller oftere - skal vurdere, om der fortsat er grundlag for at fortsætte frihedsberøvelsen.

Der er intet usædvanligt i, at sigtede fra tid til anden frivilligt lader deres varetægtsfængsling forlænge.

Beslutningen er ikke nødvendigvis et udtryk for, at en mistænkt har kapituleret, eller at vedkommende har ændret sit syn på sagen.

Manden nægter sig skyldig i forbindelse med Emilie Meng-sagen og sagen fra Sorø.

I sagen om kidnapning af den 13-årige pige erkendte han allerede i grundlovsforhøret i april sig delvist skyldig.

Den 32-årige er beskyttet af et navneforbud, som blev nedlagt ved det første retsmøde i Næstved i april.

