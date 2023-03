Mand sigtet for at være fuld under dødsulykke med høj fart

En 27-årig mand varetægtsfængsles i fire uger for uagtsomt manddrab i forbindelse med en trafikulykke sent tirsdag aften.

Det fortæller anklager Mads Strandberg Pedersen, der mødte i grundlovsforhøret i Retten i Glostrup for anklagemyndigheden.

Ulykken fandt sted i krydset mellem Roskildevej og Hallands Boulevard i Taastrup.

En 62-årig mand kom kørende ad Roskildevej og skulle dreje til venstre ind på Halland Boulevard, men da han svingede, blev bilen ramt af en hvid varebil. Bag rattet i den bil sad den 27-årige.

Den 62-årige mand døde umiddelbart efter påkørslen, mens den 27-årige slap uskadt fra påkørslen, fortæller anklageren.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

De skærpende omstændigheder består i, at anklagemyndigheden mener, at han både var fuld og kørte for hurtigt, da ulykken indtraf.

Ifølge politiet kørte han omkring 160 kilometer i timen ved påkørslen, skriver mediet sn.dk. På stedet var den tilladte hastighed 80 kilometer i timen.

- Han har blæst i et alkometer på stedet, og der er det fundet, at han havde en promille over det tilladte. Alkometeret viste en promille på 1,16, siger Mads Strandberg Pedersen.

Der er dog blevet udtaget en blodprøve, så mandens promille mere præcist kan fastslås.

I hans bil blev der efter dødsulykken fundet tomme øldåser.

Den 27-årige har i retten onsdag nægtet sig skyldig i både spirituskørsel og uagtsomt manddrab.

Ifølge sn.dk henviste hans forsvarer i retten til, at det var den 62-årige, som ikke overholdt sin vigepligt.

Han overvejer, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

