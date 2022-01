Søndag blev en 47-årig mand skudt på Frederiksberg. Han meldes nu uden for livsfare. Sagen efterforskes bredt.

Mand skudt i bagelbutik på Frederiksberg er uden for livsfare

Tilstanden hos en 47-årig mand, der søndag blev ramt af skud i en bagelbutik på Frederiksberg, er fortsat kritisk. Men han er nu uden for livsfare.

Sådan lyder meldingen mandag formiddag fra Københavns Politi.

- Hans tilstand er fortsat kritisk, men han meldes pt. uden for livsfare. Efterforskningen af sagen fortsætter, og vi hører gerne fra vidner, skriver politiet på Twitter.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.

Det var ved 13-tiden søndag, at en gerningsmand gik ind i bagelbutikken Bagels på Falkoner Allé på Frederiksberg og skød den 47-årige mand flere gange. Den 47-årige menes at være indehaver af butikken, lød det søndag.

Gerningsmanden flygtede hen til Kejserinde Dagmars Plads og løb videre ad Den Grønne Sti, oplyste politiet søndag.

Gerningsmanden beskrives som mørklødet og først i 20'erne. Højden er cirka 185 centimeter, og han var iført en mørk jakke, en mørk halsedisse med neongrønt, mørke bukser og mørke sko. Desuden var han iført handsker.

Vicepolitiinspektør Knud Hvass oplyser i en skriftlig kommentar mandag formiddag, at det er for tidligt at konkludere i sagen.

- Vi efterforsker fortsat bredt, blandt andet om sagen har tilknytning til bandemiljøet, men det er for tidligt at drage nogen konklusioner.

- Vi har talt med en del vidner, og vi hører fortsat gerne fra borgere, der kan have viden om sagen, lyder det.

Politiet er mandag til stede med patruljer og en mobil politistation ved Frederiksberg Centeret og på Falkoner Allé.

/ritzau/