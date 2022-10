Mand skyldig i voldtægt og krænkelser af mindreårige

Manden har i en række tilfælde udsat piger for krænkelser og ulovlig tvang. Han er også skyldig i voldtægt.

En 41-årig mand er skyldig i en række krænkelser af mindreårige piger via sociale medier.

Det har et nævningeting ved Retten i Svendborg fredag afgjort.

Manden er også kendt skyldig i at have begået en fuldbyrdet voldtægt og forsøg på samme.

Han har via sociale medier fået kontakt til flere børn, som han både har udsat for blufærdighedskrænkelser og ulovlig tvang.

Eksempelvis har han opfordret dem til at sende nøgenbilleder og -videoer til ham, og så har han i visse tilfælde instrueret dem i at udføre seksuelle handlinger på sig selv. Det er sket under tvang.

Den 41-årige er desuden kendt skyldig i at have været i besiddelse af børneporno i form af videoer med overgreb på helt små børn.

Børneporno inddeles i kategorier alt efter grovheden. Kategori 1 er den mildeste, mens kategori 3 er den groveste. Videomaterialet i sagen er ifølge anklageskriftet af kategori 2 og 3.

Det er alene skyldkendelsen, der er afsagt fredag. Der afsiges dom i sagen enten 28. oktober eller 3. november, oplyser byretten.

/ritzau/