Mand stjal bas og guitar fra band før koncert med Birthe Kjær

Politiet har anholdt en 39-årig mand for at have stjålet flere musikinstrumenter fra et band, som skulle opføre nytårskoncert med Birthe Kjær i Haderslev torsdag aften.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden havde stjålet en bas, en guitar og nødvendigt digitalt udstyr fra Slesvigske Musikkorps, som sammen med årets solist, Birthe Kjær, torsdag aften skulle afholde en årlig nytårskoncert på Hotel Harmonien i Haderslev.

Politiet modtog anmeldelsen om tyveriet klokken 13.34. Efterforskningen førte til, at man kunne opspore mandens adresse og finde musikkorpsets stjålne genstande.

Manden viste sig at være eftersøgt i fem andre forhold om indbrud, bedrageri og tyveri. Politiet har nu også sigtet ham i denne sag.

Instrumenter og udstyr blev bragt tilbage til musikkorpset en time inden koncertstart, hvilket medførte, at orkesteret brød ud i en fanfare.

- Det betød uendelig meget for os, siger orkesterchef Rasmus Frandsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/