Mand straffes med syv års fængsel for overgreb på steddatter

En mand i 40'erne er torsdag blevet idømt syv års fængsel for at have begået seksuelle overgreb mod sin steddatter i en periode på fire år.

Dommen er afsagt i Vestre Landsret.

Pigen var mellem 8 og 12 år, da hun blev udsat for overgreb.

Manden blev i januar i Retten i Horsens idømt otte års fængsel og får dermed i landsretten skåret et enkelt år af fængselsstraffen.

Af dommen fremgår det, at han i Vestre Landsret er kendt skyldig i samme omfang som i byretten.

Horsens Folkeblad skrev om sagen, da den blev behandlet i byretten. Her fremgik det, at sagen først kom til politiets kendskab flere år efter, at overgrebene blev begået.

Således var pigen 15 år, da hun første gang fortalte nogen, hvad hun havde været udsat for. Hun betroede sig på det tidspunkt til sin biologiske far, hvorefter det blev en sag for politiet.

Stedfaren er både kendt skyldig i voldtægt i form af fuldbyrdet samleje og blufærdighedskrænkelser.

Ifølge Horsens Folkeblad foregik overgrebene på flere adresser i Østjylland, under køreture med stedfaren og på et hotel i Tyskland under en ferie.

Manden har gennem sagen nægtet sig skyldig.

/ritzau/