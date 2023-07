Mand stukket i brystet på Vig Festival - 19-årig anholdt

En 25-årig mand er torsdag blevet fløjet på Rigshospitalet fra Vig Festival, hvor han blev stukket med en kniv i brystregionen. En 19-årig mand blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Asger Bechstrøm, som er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, kort efter midnat natten til fredag.

Politiet var talstærkt til stede på festivalen, der årligt løber af stablen om sommeren cirka 25 minutters kørsel nord for Holbæk, efter at meldingerne om et knivstikkeri, som havde fundet sted.

- En mand er blevet stukket med kniv i et campingområde på Vig Festival. Han er fløjet på Rigshospitalet, fortalte Asger Bechstrøm umiddelbart efter hændelsen.

Det 25-årige offer var indledningsvist i kritisk tilstand, men han stabiliserede sig, og han er nu uden for livsfare. Knivstikket skete i brystregionen, oplyste Asger Bechstrøm.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 22.26.

Et par områder ved campingområdet blev afspærret efter knivstikkeriet.

- Der er nok nogle, der ikke kan komme hjem til deres camps lige foreløbig. Man må meget gerne efterkomme politiets anvisninger derude, sagde Asger Bechstrøm omkring klokken 23.00.

Vagtchefen kunne ikke sige noget om, hvor stort et areal, der er blevet afspærret.

Han kunne heller ikke sige, hvornår politiarbejdet slutter.

Vagtchefen understregede dog, at politiet arbejder så hurtigt, de kan, så de er til mindst mulig gene for festivalgæsterne.

Han tilføjede, at der ikke er grund til bekymring som festivalgæst på Vig Festival.

- Jeg håber, at det er en enestående hændelse. Det er i hvert fald det, vi arbejder ud fra, sagde han.

/ritzau/