Mand tilstår at have dræbt kæreste og kørt hende i vandet

Få dage inde i 2022 fandt årets første kvindedrab sted.

En 24-årig kvinde blev fundet død i en bil i en kunstig lagune i den sydlige del af Amager Strandpark.

Onsdag erkender kvindens kæreste gennem mange år, en i dag 25-årig mand, at han slog hende ihjel. Det gør han via sin forsvarsadvokat, advokat Anders Schønnemann Olesen, i Retten på Frederiksberg.

- (Den tiltalte, red.) erkender at have dræbt (kvinden, red.). Omkring omstændighederne er der en mindre tvist mellem anklagemyndigheden og forsvaret, siger forsvareren.

Den 25-årige mener ikke, at drabet fandt sted på præcis den måde, som det fremgår af anklageskriftet mod manden.

Her står, at han den 2. januar mellem cirka klokken 22.30 og 22.40 i en bil i Valby i København kvalte hende ved kværkning ved at tage halsgreb om kvinden med en eller begge hænder, og det greb fastholdt han, til hun døde.

Den 25-årige erkender også i retten, at han har udøvet vold mod kæresten. Forsvareren mener dog, at der er tale om vold efter den milde voldsparagraf og ikke grov vold, som anklagemyndigheden påstår.

Den tiltalte sidder i sagen varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling, og både anklager og forsvarer ønsker manden idømt en anbringelsesdom.

/ritzau/