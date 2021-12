Mand tilstår at have solgt 100 kilo kokain på et år

En 37-årig mand har mandag i Københavns Byret tilstået at have solgt ikke under 100 kilo kokain og omkring 80 kilo hash.

Det har en dommer ved retten udmålt til en straf på 15 års fængsel.

Hash- og narkohandlen er foregået over en periode på godt et år, frem til han blev anholdt i august 2020.

37-årige Waqas Khurram Iqbal fortæller, at han i slutningen af juni 2019 købte en krypteret telefon for "et par hundredtusinder" kroner. På den lå numre på sælgere og købere, og så indtog han selv en mellemrolle, forklarer han.

Via tre forskellige krypterede chattjenester skrev han under aliasserne "MrNinjaWorrier", "BlondScorpion" og "KKK" med andre folk om narkosalget.

Dem, han kommunikerede med, husker han i dag ikke navnene på, siger han.

Dog har han, allerede inden han begyndte at afgive forklaring, sagt via sin forsvarer, at han ikke ønsker at navngive folk, der ikke allerede er dømt i sagen.

Dermed er det kun Andreas Munch, der i sidste måned ligeledes blev idømt 15 års fængsel for den omfattende narkohandel, der nævnes.

Khurram Iqbal fortæller, at han mødte Andreas Munch cirka tre uger efter købet af telefonen, og at de begyndte at samarbejde.

Munch var hans "makker", siger han, mens senioranklager Rasmus von Stamm under retsmødet i stedet har villet fremhæve et skævt magtforhold, hvor Iqbal var bagmand.

- Jeg skrev og svarede de her folk på telefonen, og så sendte jeg beskederne videre til Andreas. Hans opgave var så at aflevere de her ting (narkoen, red.), siger den 37-årige i retten.

Hans forsvarer, Jane Ranum, mente, at retten skulle belønne, at han har valgt at tilstå - særligt når der er tale om en så stor narkosag.

14 år, mente hun, det skulle koste.

- Retten bør have sig for øje, hvilket signal man sender til andre sager, og at man anerkender, at man går ind, ser dommeren i øjnene og siger: "Ja, det har jeg gjort", siger Jane Ranum, der mener, at en strafrabat er i alles interesse.

Anklageren derimod ville ved brug af en særlig paragraf, der kan forlænge straffe med indtil det halve, sprænge strafferammen på de 16 år.

17 år skal det koste, mener han, og henviser til gerningsperioden på over et år, den enorme mængde narko, farligheden af kokain, at det var organiseret, og at han havde en ledende rolle.

Dommer Marianne Madsen fremhæver både argumenter fra forsvarer og anklager, da hun fortæller om udfaldet på de 15 år.

- Jeg har lagt vægt på perioden, at det kan godt være, at det ikke har været særligt stort netværk, men det har da været effektivt og godt organiseret, siger hun blandt andet og fremhæver, at man kan diskutere, hvor stor en strafrabat det skal give at tilstå.

- Det kan være, at anklagerens påstand er rigtig, men nu er jeg så endt på de 15 år, siger hun derefter.

Desuden konfiskeres 910.000 kroner fra den nu dømte. Det skyldes, at det vurderes at være hans fortjeneste på narkosalget.

Han er medlem af Satudarah, men det har ikke spillet en rolle under retsmødet. Narkosalget havde overhovedet ikke noget med rockergruppen at gøre, siger han.

Efter en kort snak med sin forsvarer har 37-årige Khurram Iqbal, der tidligere er idømt to behandlingsdomme i sager om narkokriminalitet, valgt at modtage dommen.

Sagen er en del af et kompleks af narkosager, der af politiet er blevet døbt Operation Hugin.

/ritzau/