Mand tilstår langvarig frihedsberøvelse af 13-årig i Korsør-sag

Den 33-årige mand, der er tiltalt i Korsør-sagen, erkender blandt andet, at han sidste år langvarigt frihedsberøvede en 13-årig pige og udsatte hende for vold og ulovlig tvang.

Han nægter sig dog skyldig i drabsforsøg på pigen.

Det siger hans forsvarer, advokat Karina Skou, i Retten i Næstved tirsdag, hvor retssagen er blevet indledt.

Den 33-årige erkender desuden, at han har besiddet børneporno og en kniv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pigen havde netop færdiggjort sin avisrute i Kirkerup ved Slagelse, da hun ved middagstid lørdag den 15. april sidste år angiveligt blev påkørt af en bil, hvorefter føreren bortførte hende i 27 timer.

Hun blev fundet i live på den 33-åriges adresse nær Korsør søndag eftermiddag. I den periode blev hun ifølge anklageskriftet udsat for overgreb.

Den tiltalte erkender i byretten, at han udsatte pigen for andet seksuelt forhold end samleje, mens han nægter sig skyldig i voldtægt. Han er tiltalt for at have udsat pigen for særligt farlige voldtægter.

Manden er også tiltalt for at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Emilie Meng i 2016 samt for et overfald på en 15-årig efterskolepige i Sorø i 2022. Det nægter han sig skyldig i.

I retten forklarer specialanklager Susanne Bluhm, at anklagemyndigheden vil forsøge at bevise, at den tiltalte havde til hensigt at dræbe den 13-årige pige.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det store spørgsmål bliver, hvornår man kan straffe for forsøg. Bare det at man får en tanke, kan ikke straffes som forsøg.

- Der skal typisk være foretaget en eller flere iværksættelseshandlinger, siger Susanne Bluhm.

På den første retsdag redegør specialanklageren blandt andet for de bestemmelser, der er rejst tiltale for.

Der er afsat 14 retsdage og derudover to reservedage i Retten i Næstved til behandling af sagen. Der ventes dom den 28. juni.

/ritzau/