Mand tilstår og dømmes i Nordjyllands største hvidvasksag

Retten i Aalborg har tirsdag afsagt dom i den største sag om hvidvask i Nordjylland.

I sagen har den 45-årige Rabib Karnib aflagt en tilståelse. Han har hvidvasket for 217 millioner kroner, og dommen lyder på fire år og seks måneders fængsel. Det oplyser sagens anklager, Stephen Pedersen.

Desuden frakendes Rabib Karnib retten til at deltage i ledelsen af et selskab, og han får konfiskeret lidt over 2,6 millioner kroner.

Hvidvaskningen foregik blandt andet via tre forskellige firmaer. Gennem dem modtog han store beløb, som direkte eller indirekte stammede fra lovovertrædelser.

En del af hvidvaskningen skete også ved, at han fik penge overført til sin private konto og derefter overførte videre.

Specialanklager Stephen Pedersen talte i retten for, at en fængselsstraf på fem til seks år ville være passende.

- Beløbet taler for det, og det er meget organiseret, nævner anklageren blandt flere argumenter.

Straffen endte dog lidt mildere. Dommeren lagde blandt andet vægt på, at han har haft en mindre rolle, at han ikke tidligere er straffet, og at han har medvirket til at få sagen gennemført ved at tilstå.

Rabib Karnib erkendte i retten, at han vidste, at det var ulovlige midler, som han lod strømme gennem virksomhederne, fortæller Stephen Pedersen.

Ifølge anklageren forklarede Rabib Karnib også, at han havde udstødt fiktive fakturaer, som der ikke var hold i. Pengene strømmede gennem virksomhederne, uden at der blev leveret ydelser.

I retten tirsdag forklarede Rabib Karnib ifølge Nordjyske, at han var begyndt at hvidvaske under trusler. Han havde lånt 1,4 millioner kroner af "de forkerte typer", lød forklaringen.

Han kunne ikke betale gælden tilbage, og den blev forrentet med 50 procent om måneden, skriver Nordjyske. Hvidvaskningen var en måde at betale pengene tilbage på.

Rabib Karnib har modtaget tirsdagens dom. Han har siddet varetægtsfængslet siden november og skal fortsat være fængslet efter dommen.

Politiet har ikke anholdt eller sigtet andre i relation til sagen.

