Mand tiltales for drab på Emilie Meng og drabsforsøg mod pige

Der er mandag rejst tiltale mod en 32-årig mand, som i snart et år har siddet varetægtsfængslet oprindeligt grundet mistanke om at have bortført en 13-årig pige.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Tiltalen omhandler blandt andet drab, bortførelse og voldtægt af 17-årige Emilie Meng, som blev fundet dræbt i 2016.

Samtidig er han blevet tiltalt for blandt andet bortførelse, voldtægt og forsøg på drab på den 13-årige pige.

Han er også sigtet for at have forsøgt at bortføre en 15-årig efterskoleelev.

Ifølge anklagemyndigheden er den 32-årige mand tiltalt for blandt andet at have udsat Emilie Meng for "langvarig frihedsberøvelse og voldtægt samt at have dræbt hende".

Samtidig skal manden have forsøgt at dræbe en 13-årig pige fra Kirkerup, som i foråret sidste år blev bortført. Manden har ifølge anklagemyndigheden voldtaget pigen og frihedsberøvet hende.

Derudover er den 32-årige tiltalt for blandt andet at have forsøgt at bortføre en 15-årig pige fra Sorø i november 2022, da hun var efterskoleelev. Han er også tiltalt for forsøg på voldtægt.

- Tiltalen er rejst på baggrund af en grundig og objektiv vurdering af sagens omfattende materiale, siger Marie Bindslev, der er chefanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, i pressemeddelelsen.

Det var oprindeligt sagen om den 13-årige pige, der førte til anholdelsen af den 32-årige mand.

Politiet havde efterlyst pigen, og det endte med, at politiet fandt hende i den 32-åriges hjem i Svenstrup ved Korsør.

I forlængelse af anholdelsen og sigtelsen i april sidste år foretog politiet en efterforskning af andre sager. Det førte til, at manden også blev sigtet i sagen fra Sorø og for drabet på Emilie Meng.

Anklagemyndigheden kalder hele sagen for "Kirkerupsagskomplekset". Det var ved Kirkerup på Sjælland, at den 13-årige pige blev bortført.

Retssagen mod manden står til at begynde den 14. maj i Retten i Næstved. Derudover er der afsat yderligere 17 dage, indtil der skal falde dom 28. juni.

Det er tidligere kommet frem, at manden nægter sig i skyldig i drab på Emilie Meng samt i sagen fra Sorø. Han erkender sig delvist skyldig i sagen om den 13-årige pige, men det vides ikke, hvilke dele han erkender.

Om manden findes skyldig, vil være op til retten at afgøre, understreger chefanklageren.

- Vi vil samtidig understrege, at der i dag alene er rejst tiltale, og at det i sidste ende vil være op til retten at vurdere, om den 32-årige mand er skyldig, siger Marie Bindslev.

