Mand tiltalt for drab på Hanne With i 1990 efter nyt gennembrud

En 54-årig mand er blevet tiltalt for drabet på 23-årige Hanne With, der blev slået ihjel natten til den 1. januar 1990.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt den 6. februar i år i forbindelse med sagen, og den følgende dag valgte en dommer i Københavns Byret at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Dommeren fandt, at anklagemyndighedens samlede bevismateriale var så stærkt, at det tilsammen udgjorde en såkaldt særlig bestyrket mistanke om, at den 54-årige begik drabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden da har den drabsmistænkte siddet varetægtsfængslet, og politiet har i efterforskningen fokuseret på yderligere tekniske spor samt at indhente vidneudsagn.

Og der er sket et nyt gennembrud, lyder det fra specialanklager Søren Harbo.

- I den videre efterforskning er der sket endnu et gennembrud. Jeg vil ikke foregribe bevisførelsen i retten og kan derfor ikke blive mere konkret, men vi har vurderet, at beviserne mod den 54-årige samlet set er så stærke, at vi har kunnet rejse tiltale, siger han i pressemeddelelsen.

Under grundlovsforhøret i februar nægtede manden sig skyldig i den alvorlig anklage.

Politiet kom på sporet af ham ved brug af slægtskabssøgning.

Der var nemlig fundet DNA på Hanne Withs bukser, som stammede fra den formodede gerningsmand, og politiet søgte i sit DNA-profilregister efter nære familiemedlemmer til den person, der havde afsat DNA-materialet.

Der kom en DNA-profil, der matchede sporet fra gerningsstedet.

Personen i registret er søn til den 54-årige mand, der er blevet sigtet og fængslet i sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 54-årige, der er født og opvokset på Djursland, aftjente fra 1989 til 1990 sin værnepligt på et af søværnets skibe i København. Nytårsaften tilbragte han på værtshuset Lades Kælder i Kattesundet - en sidegade til Strøget.

Han har fortalt, at han "drak sig i hegnet", og siden tog han tilbage på skibet. Men ifølge politiets teori var det ham, som prajede en hyrevogn og samlede Hanne With op.

I lejligheden på Nørrebro opstod der en form for uenighed, der endte med det brutale drab.

Det var Hanne Withs kæreste, der fandt hende død i en blodpøl i deres lejlighed i Fensmarkgade på Nørrebro i København nytårsnat 1990. Men der skulle gå 34 år, før nogen blev sigtet for drabet.

Efter anholdelsen af den nu drabstiltalte mand efterlyste politiet et vidne, der henvendte sig anonymt til politiet den 7. oktober 1991.

Vidnet fortalte, at han arbejdede på et slagteri i Lemvig, og at han havde arbejdet sammen med en person, som han mente, havde begået drabet på Hanne With.

Det er ikke lykkedes politiet at få kontakt til det vidne, oplyser Københavns Politi i pressemeddelelsen tirsdag.

/ritzau/