Mand tiltalt for at dræbe hustru med kniv og håndvægt

En 65-årig mand fra Helsingør er blevet tiltalt for at have dræbt sin hustru med slag og knivstik i juli sidste år.

Det fremgår af et anklageskrift, som anklagemyndigheden har udarbejdet, og Ritzau har fået aktindsigt i.

Det var lørdag den 15. juli, at kvinden blev fundet dræbt i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør.

Forud for klokken 17.12 havde hendes mand ifølge tiltalen slået hende adskillige gange i hovedet med en håndvægt. Han skal også have tildelt hende flere knivstik i og på halsen samt et knivstik i brystet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvinden fik så alvorlige kvæstelser, at hun afgik ved døden, og ifølge anklagemyndigheden bør manden dømmes for drab.

Den 65-årige mand blev anholdt umiddelbart efter drabet. I første omgang kunne han på grund af skader ikke møde i retten til grundlovsforhør, men efter et par dage var han klar til at blive stillet for en dommer.

Her kom det frem, at han erkendte sig skyldig i vold med døden til følge, men altså ikke drab. Det blev dog hemmeligholdt, hvad han nærmere forklarede, da dørene blev lukket.

Manden er varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling, og anklageren går heller ikke efter en almindelig fængselsstraf.

Ifølge anklageskriftet vil anklagemyndigheden i stedet forsøge at få ham dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen skal for Retten i Helsingør den 24. maj.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag. Den tiltalte har dog fravalgt nævninger, og sagen behandles i stedet for som en domsmandssag.

Det betyder, at det bliver op til en juridisk dommer og to domsmænd at afgøre, om han skal dømmes for drab, og hvad straffen eventuelt skal være.

/ritzau/